Tokat'a gelen üniversite öğrencilerine klarnet ve darbukalı karşılama programı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik yılın başlayacak olması dolayısıyla kente gelen öğrenciler, klarnet ve darbuka çalınarak karşılandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik yılın başlayacak olması dolayısıyla kente gelen öğrenciler, klarnet ve darbuka çalınarak karşılandı.

TOGÜ'de 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni akademik yıl öncesi otobüslerle otogara gelen üniversite öğrencileri için Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri tarafından karşılama programı hazırlandı.

Klarnet ve darbuka çalınan programda bazı otobüs firmalarının çalışanları da çiftetelli ve Tokat sarması oynadı. Bazı platform üyeleri de ellerinde, "Tokat öğrenci dostudur", "Tokat'a, üniversitemiz TOGÜ'ye hoş geldiniz" yazıları taşıdı.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu Başkanı Fatma Esin Tuna, gazetecilere, Tokat'ın öğrenci dostu bir kent olduğunu söyledi.

Öğrencilere sevgilerini göstermek istediklerini belirten Tuna, "Üniversite dostu, öğrenci dostu bir şehiriz ve bunu vurgulamak istiyoruz. Güzel bir şehir, sakin bir şehir, öğrenci için ideal, uygun, ekonomik bir şehir. O yüzden ilimizi, üniversitemizi tercih eden bütün öğrencilere teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz ve 'hoş geldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılama etkinliğinde darbuka çalan Arif Kaloğlu ise daha önce asker uğurlaması gibi etkinliklerde darbuka çaldığını anlatarak, "Daha önce hiç öğrenci karşılamadık. Bugün bir ilk oldu herhalde Tokat'ta." dedi.

Şehre gelen öğrenciler de karşılama programından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.