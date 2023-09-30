Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'a gelen üniversite öğrencilerine klarnet ve darbukalı karşılama programı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik yılın başlayacak olması dolayısıyla kente gelen öğrenciler, klarnet ve darbuka çalınarak karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'a gelen üniversite öğrencilerine klarnet ve darbukalı karşılama programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik yılın başlayacak olması dolayısıyla kente gelen öğrenciler, klarnet ve darbuka çalınarak karşılandı.

        TOGÜ'de 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni akademik yıl öncesi otobüslerle otogara gelen üniversite öğrencileri için Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri tarafından karşılama programı hazırlandı.

        Klarnet ve darbuka çalınan programda bazı otobüs firmalarının çalışanları da çiftetelli ve Tokat sarması oynadı. Bazı platform üyeleri de ellerinde, "Tokat öğrenci dostudur", "Tokat'a, üniversitemiz TOGÜ'ye hoş geldiniz" yazıları taşıdı.

        Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu Başkanı Fatma Esin Tuna, gazetecilere, Tokat'ın öğrenci dostu bir kent olduğunu söyledi.

        Öğrencilere sevgilerini göstermek istediklerini belirten Tuna, "Üniversite dostu, öğrenci dostu bir şehiriz ve bunu vurgulamak istiyoruz. Güzel bir şehir, sakin bir şehir, öğrenci için ideal, uygun, ekonomik bir şehir. O yüzden ilimizi, üniversitemizi tercih eden bütün öğrencilere teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz ve 'hoş geldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Karşılama etkinliğinde darbuka çalan Arif Kaloğlu ise daha önce asker uğurlaması gibi etkinliklerde darbuka çaldığını anlatarak, "Daha önce hiç öğrenci karşılamadık. Bugün bir ilk oldu herhalde Tokat'ta." dedi.

        Şehre gelen öğrenciler de karşılama programından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
        Tokat'ta baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
        Tokat'ta binanın bacasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Tokat'ta binanın bacasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Tokat Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yeterli hekim bulunmadığı iddi...
        Tokat Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yeterli hekim bulunmadığı iddi...
        Tokat´ta 17 hekimin toplu istifa ettiği iddiasına açıklama
        Tokat´ta 17 hekimin toplu istifa ettiği iddiasına açıklama
        Başçiftlik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
        Başçiftlik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
        Tokat'taki Ballıca Mağarası son 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçi ağırladı
        Tokat'taki Ballıca Mağarası son 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçi ağırladı