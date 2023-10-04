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        Zile ilçesinde panayır kuruldu

        Zile Belediyesince ilçede panayır kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:23
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        Zile ilçesinde panayır kuruldu
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        Zile Belediyesince ilçede panayır kuruldu.

        Zile Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyhali Mahallesi'nde kurulan panayırın açılışı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Zile Panayırı"nın Osmanlı döneminde büyük panayırlardan biri olduğunu belirtti.

        Sargın, "Zile Panayırı'mızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zile çok eski tarihlerden günümüze panayır kültürünü yaşayan ve yaşatan bir şehrimiz olmuştur. Eskiden Türkiye ekonomisine yön veren önemli bir konumu vardı. Biz geçmişimizi bilerek, geleceğe bu kültürümüzü aktarmanın çabası içindeyiz. Herkesi panayırımızı gezmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Alışveriş stantlarından, eğlence alanlarına birçok aktivitenin yer aldığı Zile Panayırı'nın 17 Ekim'e kadar açık kalacağı bildirildi.

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