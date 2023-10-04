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        Pazar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:41
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        Pazar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Pazar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, din görevlilerinin haftasını kutlayarak, yaptıkları görevin çok hassas ve değerli bir iş olduğunu söyledi.

        İl Müftüsü Esat Yapıcı de kentte hizmet veren, mesai gözetmeden çalışan din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

        Pazar İlçe Müftüsü Ömer Arslan ise programda haftanın önemini anlatan konuşma yaptı.

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