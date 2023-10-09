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        Tokat Valiliği "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararını iptal etti

        Tokat Valiliği, Sulusaray Belediye Meclisi tarafından alınan "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararını 7 Ekim'de iptal ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:13
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        Tokat Valiliği "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararını iptal etti
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        Tokat Valiliği, Sulusaray Belediye Meclisi tarafından alınan "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararını 7 Ekim'de iptal ettiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde, "Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler" başlıklı haberlerin yer alması üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Sulusaray Belediye Meclisinin ağustos ayı gündeminin 4. maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisince oy çokluğuyla kabul edildiği aktarılan açıklamada, kararın Valilik makamının 7 Ekim 2023 tarihi ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirildiği bildirildi.

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