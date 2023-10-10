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        Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Emre Çömen başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:24
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        Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Emre Çömen başkanlığında gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi okundu. 2024 yılı bütçesi, 15 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

        Daha sonra Kaymakam Çömen, muhtarların sorunlarını da dinleyerek, "Köylerimizin ihtiyaçları ve eksikliklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaları hemen yapmaya başlayacağız. İlçe genelinde etkili olacak kış koşulları öncesinde kaynaklarımızı ve ekipmanlarımızı etkili ve verimli kullanabilmek adına muhtarlarımızla istişare yapacağız." dedi.

        Toplantıya İl Genel Meclis üyeleri Hayri Uçar, Coşkun Çatak ve Yılmaz Özer ile köy muhtarları katıldı.

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