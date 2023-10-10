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        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "Ömer Halisdemir Caddesi"nin isim değişikliğiyle ilgili açıklama:

        AK Parti Tokat İl Başkanlığı, Sulusaray ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nin isminin değiştirilmesi kararı nedeniyle Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un kesin ihraç istemiyle değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:06
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        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "Ömer Halisdemir Caddesi"nin isim değişikliğiyle ilgili açıklama:
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        AK Parti Tokat İl Başkanlığı, Sulusaray ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nin isminin değiştirilmesi kararı nedeniyle Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un kesin ihraç istemiyle değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini bildirdi.

        AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer'in imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Sulusaray Belediye Meclisi'nin ağustos ayı 31 Temmuz 2023 tarihli gündeminin 2023/481 sayılı 4. maddesindeki, "Astsubay Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edilmesi işleminin, İl Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildiği belirtildi.

        Söz konusu kararın partilerinin savunduğu değer, ilke ve prensiplere aykırı olması, ülkenin milli birlik ve bütünlüğünü korumak adına canını feda eden şehitlerin mirasına saygısızlık oluşturduğu konusunda görüş birliğine varıldığı aktarılan açıklamada, "İş bu kararı alan Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un söz konusu eyleminin kesin ihraç istemimizle değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Sulusaray Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında, "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmiş, bunun üzerine Tokat Valiliği 7 Ekim'de kararı iptal ederek eski haline getirildiğini bildirmişti.

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