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        Sulusaray Belediye Başkanı Coruk, AK Parti'den istifa etti

        Tokat'ta Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, AK Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:04
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        Sulusaray Belediye Başkanı Coruk, AK Parti'den istifa etti
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        Tokat'ta Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, AK Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

        Coruk, AK Parti Tokat İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede, 2019'dan bu yana Sulusaray Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Son dönemde yaşanan talihsiz olaylardan dolayı 2002'den bu yana üyesi bulunduğum, tüm değerlerine saygı ve içtenlikle bağla kaldığım AK Parti ailesine zarar vermemek adına partimden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

        Coruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar görevinin başında bulunacağını kaydetti.

        AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer'in imzasıyla yapılan yazılı açıklamada da Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un 12 Ekim 2023 tarihli parti üyeliğinden istifa dilekçesinin İl Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildiğini aktararak, söz konusu dilekçeye istinaden Coruk'un parti üyeliğinden istifasının kabulüne ve yetkili organlara sevkine karar verildiğini belirtti.

        Sulusaray Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında, "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmiş, bunun üzerine Tokat Valiliği 7 Ekim'de kararı iptal ederek eski haline getirildiğini bildirmişti.

        AK Parti Tokat İl Başkanlığı da Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un kesin ihraç istemiyle değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini bildirmişti.

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