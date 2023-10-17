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        Tokat'ta ormanda silahla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

        Tokat'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken silahla vurularak öldürülen Osman Ün'ün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:01
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        Tokat'ta ormanda silahla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken silahla vurularak öldürülen Osman Ün'ün cenazesi toprağa verildi.

        Ün'ün cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Küçüközlü Köyü Camisi'ne getirildi.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ün'ün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        İlçeye bağlı Küçüközlü köyünde dün, ormanda odun kesen köylülerin üzerlerine silahla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu yaralanan ve ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ün, yaşamını yitirmişti.

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