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        Artova'da pancar hasadı sürüyor

        Tokat'ın Artova ilçesinde 4 bin 710 dekar alanda ekilen pancar hasadına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:24
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        Artova'da pancar hasadı sürüyor
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        Tokat'ın Artova ilçesinde 4 bin 710 dekar alanda ekilen pancar hasadına devam ediliyor.

        İlçede çiftçilik yapan Osman Şenel, yaptığı açıklamada, ilçede pancar hasadının hafta başında başladığını söyledi.

        Kendisinin bu sene 45 dönüm alanda pancar ekimi yaptığını belirten Şenel, "Bu sene hasat çok iyi. Bu yıl pancarın tonu 1850 lira. Pancar hasadımız yaklaşık 1 hafta daha sürecek. Topladığımız pancarlarımızı Kayseri Şeker Fabrikasına ait kantarlara teslim ediyoruz." dedi.

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