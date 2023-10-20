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        Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:59
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        Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Murat Gün (22) idaresindeki 06 BTF 285 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Dökmetepe mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sibel (25) ve Emine Azra Gün (5) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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