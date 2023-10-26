Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzubağı köyünde dün Cevdet Yılmaz (71), sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evden ayrıldı.
Akşam hayvanlar eve dönünce yakınları Yılmaz'ı aramaya başladı.
Yakınları Yılmaz'a ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri köyün yaklaşık 4 kilometre yakınlarında Yılmaz'ın cenazesini buldu.
Yılmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.