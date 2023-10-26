Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.
Öldürülen Dursun Efe Andıç'ın cenazesi, yakınları tarafından Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Andıç'ın naaşı, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özkan ile vatandaşlar katıldı.
İlçede 23 Ekim Pazartesi günü evden ayrılan ortaokul öğrencisi Dursun Efe Andıç'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılmış, yürütülen çalışmalar sonucunda dün, çocuğu Umut G'nin (21) bıçaklayarak öldürdüğü belirlenmişti.
Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Umut G, tutuklanmıştı.