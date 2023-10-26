Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

        Öldürülen Dursun Efe Andıç'ın cenazesi, yakınları tarafından Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Andıç'ın naaşı, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özkan ile vatandaşlar katıldı.

        İlçede 23 Ekim Pazartesi günü evden ayrılan ortaokul öğrencisi Dursun Efe Andıç'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılmış, yürütülen çalışmalar sonucunda dün, çocuğu Umut G'nin (21) bıçaklayarak öldürdüğü belirlenmişti.

        Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Umut G, tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        12 yaşındaki Dursun Efe´yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü
        12 yaşındaki Dursun Efe´yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü
        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi
        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi
        Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Tokat'ta kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Tokat'ta özel öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
        Tokat'ta özel öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
        Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
        Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
        Tokat'ta "100 Komando/Özel Harekat 100 Fidan ile 100. Yılda Ölümsüzlere Yür...
        Tokat'ta "100 Komando/Özel Harekat 100 Fidan ile 100. Yılda Ölümsüzlere Yür...