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        Tokat'ta rehabilite edilen alıç ağaçlarının meyvesinden gelir sağlanacak

        Tokat'ın Pazar ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç ağaçlarının rehabilitasyonu sonucu üretilen meyvelerin satılmasıyla köylülerin gelir elde etmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:45
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        Tokat'ta rehabilite edilen alıç ağaçlarının meyvesinden gelir sağlanacak
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç ağaçlarının rehabilitasyonu sonucu üretilen meyvelerin satılmasıyla köylülerin gelir elde etmesi hedefleniyor.

        Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazar Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Ovacık köyü Alıçlıbel mevkisinde 20 hektarlık alanda alıç ağaçlarının rehabilitasyonu amacıyla proje hazırlandı.

        Çalışmalar kapsamında alıç ağaçlarından daha çok meyve elde etmek için kuru dal budaması, aşılama, kök bakımı yapılıyor. Proje ile sağlıklı fertlerden oluşan alıç ormanı oluşturulup kaliteli meyve elde edilmesi, böylece yöre halkına ekonomik gelir sağlanması hedefleniyor.

        Tespitlere göre, bu yıl yaklaşık 60 ton alıç elde edilecek. Ağaçlardan köylüler tarafından toplanacak alıç, sirke ve marmelat yapılmak üzere fabrikalara satılacak.

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Pazar ilçesindeki alıç ormanının daha verimli hale getirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Alıçın sirke, marmelat gibi doğal ürünler yapılması dolayısıyla ilgi gördüğünü dile getiren Hatipoğlu, "Alıç meyvesinin civar köyler için daha faydalı hale getirilmesi, ekonomik değer kazandırılması önem taşıyor. Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor." dedi.

        Bu ve benzeri ürünlerin daha fazla pazara ulaşmasının en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Böylelikle orman köylülerimiz daha yüksek gelir seviyesine kavuşacak. Uygulama yapılan alan, oldukça büyük. Bundan sonra da orman ürünlerinin, orman meyvelerinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

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