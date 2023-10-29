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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:24
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        D.T. (30) idaresindeki 06 PTE 25 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi C.Y.T. (31) yaralandı.

        Yarlılar, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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