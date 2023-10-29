Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 29.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:24
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D.T. (30) idaresindeki 06 PTE 25 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi C.Y.T. (31) yaralandı.
Yarlılar, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.