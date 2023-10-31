Sulusaray'da çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Havzası Projesi kapsamında 40 işletmeye devlet destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Havzası Projesi kapsamında 40 işletmeye devlet destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende 40 çiftçiye süt sağım makinesi verildi.
Sulusaray Kaymakam Vekili Ömer Burak Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında devlet destekli süt sağım makinelerini almaya hak kazanan çiftçilere makinelerini teslim ettiklerine dikkati çekerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı ve vatandaşlar katıldı.