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        Tokat'ta lise öğrencisinin bilek güreşinde başarısı

        Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencisi Hiranur Çöken, 8 ay önce başladığı bilek güreşinde derece elde etmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:41
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        Tokat'ta lise öğrencisinin bilek güreşinde başarısı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencisi Hiranur Çöken, 8 ay önce başladığı bilek güreşinde derece elde etmeyi başardı.

        Zile Nene Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hiranur Çöken, beden eğitimi öğretmeni Akdoğan Osman Kağızman'ın tavsiyesi üzerine şubat ayında bilek güreşi sporuyla ilgilenmeye başladı.

        Çöken, katıldığı il turnuvasında ikinci olmasının ardından Türkiye şampiyonasına katıldı.

        Çöken, gazetecilere, bilek güreşi sporuna 8 ay kadar önce başladığını söyledi.

        Bir gün okulda beden eğitimi öğretmeniyle bilek güneşi yaptığını ve onu zorladığını belirten Çöken, bunun üzerine öğretmeninin kendisini bu spora yönlendirdiğini anlattı.

        İlk katıldığı turnuvada il ikincisi olduğunu belirten Hiranur, "Ankara'da Türkiye dördüncülüğüm, Erzurum'da da Türkiye üçüncülüğüm var." ifadesini kullandı.

        Çöken, bu ay ve gelecek ay düzenlenecek organizasyonlara da katılacağını kaydetti.

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