Tokat'ta eğitime hayırsever desteği Tokat'ta bir hayırsever vatandaş Zile ilçesinde özel eğitim okulu yaptıracak.

Tokat'ta bir hayırsever vatandaş Zile ilçesinde özel eğitim okulu yaptıracak.

Vali Numan Hatipoğlu, hayırsever Osman Nuri Bakırcı'yı makamında kabul etti.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverler tarafından eğitime verilen katkının önemine işaret etti.

Özel eğitim alanında Türkiye'de son 22 yılda çok büyük adımlar atıldığına işaret eden Hatipoğlu, Bakırcı'ya teşekkür ederek, eğitim yatırımının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Hatipoğlu, Bakırcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir protokolü imzaladılar.

Bakırcı, protokolün hayırlı olmasını diledi.