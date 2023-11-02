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        Tokat'ta ortaokul öğrencisi ilk bursunu Filistin'e bağışladı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ortaokul öğrencisi kazandığı bursu Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:46
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        Tokat'ta ortaokul öğrencisi ilk bursunu Filistin'e bağışladı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ortaokul öğrencisi kazandığı bursu Filistin'e bağışladı.

        Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki İffet Elif Özay, 2023 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları sınavında başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

        İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinli çocuklara destek olmak isteyen Özay, kazandığı ilk burs olan 1014 lirayı, PTT şubesine tek başına giderek bir süre önce açılan AFAD'ın yardım hesabına yatırdı.

        Özay, AA muhabirine, "Bu sene bursluluk sınavını kazandım. Filistin'deki soykırımı kınıyorum. İlk bursumu Filistin'e bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

        Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Erkan Uluçay da "Türk milletinin karakterinde bulunan mazlumun yanında olma fıtratının yeni nesillerde de filizlenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencimizle gurur duyuyoruz." dedi.

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