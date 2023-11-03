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        Tokat'ta trenin çarptığı kişi öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:46
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        Tokat'ta trenin çarptığı kişi öldü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.

        Hacılar Mahallesi Çenesiler Küme Evleri mevkisinde sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.

        Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç'ye (43) ait olduğu belirlendi.

        Gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İbrahim Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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