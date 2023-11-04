Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokatlı kadın girişimci rafya ipinden çanta örüyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yıllarca çalıştıktan sonra işinden ayrılan 44 yaşındaki Şerife Obut Kaşıkoğlu, rayfa ipinden (kağıt içerikli) değişik ebatlarda çanta yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokatlı kadın girişimci rafya ipinden çanta örüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yıllarca çalıştıktan sonra işinden ayrılan 44 yaşındaki Şerife Obut Kaşıkoğlu, rayfa ipinden (kağıt içerikli) değişik ebatlarda çanta yapıyor.

        İlçede yaşayan Kaşıkoğlu, bir kamu kurumunda insan kaynakları uzmanı olarak çalışırken 5 yıl önce işinden ayrıldı.

        Araştırmaları sonucunda bir yıl önce rayfa ipinden değişik ebatlarda çanta yapmaya başlayan Kaşıkoğlu, bu ürünleri de tanıdıkları aracılığıyla satıyor.

        Kaşıkoğlu, AA muhabirine, 22 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl önce bir kamu kurumdaki işinden ayrıldığını söyledi.

        İşten ayrıldıktan sonra önceleri kitap ayraçları yaptığını belirten Kaşıkoğlu, "Örgü üzerine araştırma yaptım. Doğal ve sağlıklı iplerden oyuncak yapabilirim diye düşündüm. Amigurumi tekniğiyle birçok oyuncak yaptım." dedi.

        Çevresinin ilgisi ve destekleriyle son bir yıldır çanta yapmaya başladığını anlatan Kaşıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Geri sönüşüm malzemesi olan bir ip. Çevreme ve il dışındaki tanıdıklarıma çantaları satmaya başladım. Hobi olarak başladığım örgü, gelir kaynağım oldu. Seviyorsanız çok şey yapabiliyorsunuz. Çantaların hiçbirini yapmayı bilmiyordum. Şimdi hangi modeli gösterirse üretmeye çalışıyorum. Atık malzemelerinin kullanılmasını kesinlikle destekliyorum. Eski çantalarımın astarlarını çıkartıp çantalara astar olarak kullanabiliyorum. Yırtılmış kumaş parçalarından astar dikiyorum. Geri dönüşüm malzemelerini her alanda kullanıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Çekirge
        Çekirge
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli Niksar cevizini kadınlar kırarak kabuklarından ayırıyor
        Coğrafi işaretli Niksar cevizini kadınlar kırarak kabuklarından ayırıyor
        Tokat ürünleri Başçiftlik'ten İstanbul'a gönderiliyor
        Tokat ürünleri Başçiftlik'ten İstanbul'a gönderiliyor
        Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere 20 ton arpa tohumu desteği
        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere 20 ton arpa tohumu desteği
        Tokat'ta iki kız kardeş asma yaprağından suşi yapıp satıyor
        Tokat'ta iki kız kardeş asma yaprağından suşi yapıp satıyor
        Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor
        Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor