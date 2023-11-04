Tokatlı kadın girişimci rafya ipinden çanta örüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yıllarca çalıştıktan sonra işinden ayrılan 44 yaşındaki Şerife Obut Kaşıkoğlu, rayfa ipinden (kağıt içerikli) değişik ebatlarda çanta yapıyor.

İlçede yaşayan Kaşıkoğlu, bir kamu kurumunda insan kaynakları uzmanı olarak çalışırken 5 yıl önce işinden ayrıldı.

Araştırmaları sonucunda bir yıl önce rayfa ipinden değişik ebatlarda çanta yapmaya başlayan Kaşıkoğlu, bu ürünleri de tanıdıkları aracılığıyla satıyor.

Kaşıkoğlu, AA muhabirine, 22 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl önce bir kamu kurumdaki işinden ayrıldığını söyledi.

İşten ayrıldıktan sonra önceleri kitap ayraçları yaptığını belirten Kaşıkoğlu, "Örgü üzerine araştırma yaptım. Doğal ve sağlıklı iplerden oyuncak yapabilirim diye düşündüm. Amigurumi tekniğiyle birçok oyuncak yaptım." dedi.

Çevresinin ilgisi ve destekleriyle son bir yıldır çanta yapmaya başladığını anlatan Kaşıkoğlu, şunları kaydetti:

"Geri sönüşüm malzemesi olan bir ip. Çevreme ve il dışındaki tanıdıklarıma çantaları satmaya başladım. Hobi olarak başladığım örgü, gelir kaynağım oldu. Seviyorsanız çok şey yapabiliyorsunuz. Çantaların hiçbirini yapmayı bilmiyordum. Şimdi hangi modeli gösterirse üretmeye çalışıyorum. Atık malzemelerinin kullanılmasını kesinlikle destekliyorum. Eski çantalarımın astarlarını çıkartıp çantalara astar olarak kullanabiliyorum. Yırtılmış kumaş parçalarından astar dikiyorum. Geri dönüşüm malzemelerini her alanda kullanıyorum."