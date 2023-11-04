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        Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki Birlik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, atık kağıtlardan sepet yapıp satarak gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:00
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        Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor
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        Tokat'ın Turhal ilçesindeki Birlik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, atık kağıtlardan sepet yapıp satarak gelir elde ediyor.

        Kooperatifte haftada 3 gün dörder saat eğitim verilen kursiyerlere, atık kağıtlardan sepet örülmesi öğretiliyor. Eski kağıtları keserek şerit oluşturan kursiyerler, bunları örgü şişi ile kıvırarak çubuk oluşturuyor.

        Elde edilen çubuklar da akrilik boya ve vernik karışımıyla boyanıyor. Bu sayede sertleşen çubuklarla sepet örülüyor. Örülen sepetler tekrar verniklenip kurutulduktan sonra satışa sunuluyor.

        Kursiyerler, çapı 10 santimetreden 50 santimetreye kadar çeşitli ebatlarda ve farklı kullanım amaçlı sepet üretiyor. Sepetlerin fiyatları ise ebadına göre 200 ila 3 bin lira arasında değişiyor.

        Üretilen sepetler, sosyal medya aracılığı ve dernek binasında satılarak kursiyerlere gelir sağlanıyor.

        Birlik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mehtap Yanıkdemir, AA muhabirine, kooperatiflerini 2017'de kurduklarını söyledi.

        Kooperatif bünyesinde yöresel ürünler ve el sanatları alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Yanıkdemir, yöresel ürünlerle ilgili Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Ballıca Mağarası yakınlarında satış yeri açtıklarını dile getirdi.

        El sanatları üzerine de çalışmaları bulunduğunu anlatan Yanıkdemir, şunları kaydetti:

        "El sanatları öğretmeni Yasemin hocamla ilçemizdeki atık kağıtları değerlendirerek bu sepetlerimizi elde ediyoruz. Sepetlerimizi pek çok ile de gönderiyoruz. Yaklaşık 25 kursiyerimiz var. Kadınlarımıza da ekonomik destek sunmuş oluyoruz. Ürettikleri ürünlerin satışı kooperatifimizde de yapılıyor. Satış yapılan ürünlerin karı arkadaşlarımıza dağıtılıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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