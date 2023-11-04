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        Tokat'tan 27 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 27 kişilik kafile yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:16
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        Tokat'tan 27 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 27 kişilik kafile yola çıktı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek kafile için Merkez Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi.

        Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

        Törene Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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