Dünya Şampiyonu Nesrin Baş memleketi Turhal'da coşkuyla karşılandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Nesrin Baş memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Baş, 68 kilo finalinde karşılaştığı Belaruslu Alina Shauchuk'u 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon güreşçi Arnavutluk dönüşünde Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul ve sevenleri tarafından Tokat Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Yerli otomobil TOGG ile Turhal'da şampiyonluk turu atılmasının ardından Baş, Hamam Mahallesi'nde bulunan evinin önünde komşularıyla buluştu.

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