Almus'ta "Temiz Tokat Projesi" kapsamında mesire alanları ve mezarlıklar temizlendi Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıkların temizliği yapıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıkların temizliği yapıldı.

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığı ile Tokat Valiliği bünyesinde çalışan işçiler, Almus ilçesine bağlı köylerin mesire alanları ve mezarlıklarında temizlik yaptı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçenin daha temiz olması için çalıştıklarını vurgulayarak, "İlçemizi daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için bünyemizdeki tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Amacımız ilçemizdeki mesire alanları ve mezarlıkların pırıl pırıl hale gelmesi." dedi.