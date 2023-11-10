Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde törenle anıldı.
Hükümet konağı önünde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Program, daha sonra Çıkrık Mustafa Kayık İlkokulu ve Ortaokulu'nda devam etti. Buradaki programda öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirler okundu, zeybek ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Programa Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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