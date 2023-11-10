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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:19
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde törenle anıldı.

        Hükümet konağı önünde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Program, daha sonra Çıkrık Mustafa Kayık İlkokulu ve Ortaokulu'nda devam etti. Buradaki programda öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirler okundu, zeybek ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        Programa Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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