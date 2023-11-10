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        Büyük Önder Atatürk, Sulusaray ilçesinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:39
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        Büyük Önder Atatürk, Sulusaray ilçesinde anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde törenle anıldı.

        Sulusaray Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamı Ömer Burak Bozkurt ve Belediye Başkanı Necmettin Coruk tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki törenin ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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