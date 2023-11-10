Büyük Önder Atatürk, Sulusaray ilçesinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde törenle anıldı.

Sulusaray Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamı Ömer Burak Bozkurt ve Belediye Başkanı Necmettin Coruk tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.