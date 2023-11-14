Artova'da afet tatbikatı yapıldı
Tokat'ın Artova ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirdi.
Tokat'ın Artova ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirdi.
Tatbikat, Tokat Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik düzenlendi.
Tatbikatta, deprem ve yangın başta olmak üzere afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasındaki hareket tarzları ve müdahale konusunda bilgi verildi, ayrıca hizmet binasında tatbikat yapıldı.
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