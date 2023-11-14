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        Tokat'ta anız yangınının sıçradığı kavak ağaçlarında zarar meydana geldi

        Tokat'ın Artova ilçesinde anız yangınının sıçradığı kavak ağaçlarında zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:35
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        Tokat'ta anız yangınının sıçradığı kavak ağaçlarında zarar meydana geldi
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        Tokat'ın Artova ilçesinde anız yangınının sıçradığı kavak ağaçlarında zarar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde M.K, kendisine ait mısır tarlasında bulunan anızları ateşe verdi.

        Büyüyen ve C.D'ye ait kavak ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan yangın, Artova itfaiyesince söndürüldü.

        Yangında 50 civarında kavak ağacı yandı. M.K'ye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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