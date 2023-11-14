Tokat'ta başarıya ulaşan girişimciler, hikayelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı

Tokat'ta başarıya ulaşan girişimciler, hikayelerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerine anlattı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Vesile Keşkek Güler ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Fikret Ayvaz, girişimcilikte yakaladıkları başarı hikayelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Gökdere, TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulunda düzenlenen söyleşide, bakkal olarak başladığı girişimcilik serüveninde deneyimlerini ve TSO başkanlığına uzanan yaşamını anlattı.

Gökdere, "Ne yaparsanız yapın, işinize yenilik getirin. Yapay zekayla birlikte önümüzdeki 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak." ifadesini kullandı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitelerin sadece eğitim öğretim üreten yerler olmadığına dikkati çekerek, öğrencilere girişimcilik ve kariyer planlamasında da destek verdiklerini söyledi.

Tokat TSO ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bunlardan biri, uluslararası öğrencilerimizle 'Ticaret elçilerimiz' diye bir proje başlattık. Üniversiteye gelen uluslararası öğrencilerimize dış ticaret, ithalat, ihracatla ilgili eğitim veriyoruz. O öğrenciler aracılığıyla Tokat'tan yurt dışına ihracatı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilere seçmeli ders olarak girişimcilik dersi verildiğine işaret eden Yılmaz, "Kariyer merkezimizle etkin ve aktif şekilde öğrencilerimize okula başladıkları ilk günden itibaren kariyer planlamalarına katkı sağlıyoruz. Bu söyleşileri de önemli buluyorum. Öğrencilerimiz mutlaka istifa edeceklerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz; Gökdere, Güler ve Ayvaz'a katılımlarından dolayı plaket verdi.