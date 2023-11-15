Tokat'ta Vefa Destek ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Vefa Destek ekipleri ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Vefa Destek ekipleri ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.
Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde "Vefa Projesi" kapsamında oluşturulan Vefa Destek ekibi ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Dört kişilik ekip, yardıma muhtaç kişilerin evlerine giderek, şahsi temizlik ve bakımlarını yapıyor. Ekipler, yardıma muhtaç kişilerin çamaşır ve bulaşıklarını yıkayarak onlar için alışveriş de yapıyor.
Kaymakamlığın sosyal hizmet projesi olan "Vefa Projesi" çerçevesinde ekipler, ekmek ve kış hazırlığı yapan proje kapsamındaki kişilere yardım ediyor.
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