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        Tokat'ta 459 kilo ağırlığında domuz avlandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 459 kilogram ağırlığında domuz avlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:31
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        Tokat'ta 459 kilo ağırlığında domuz avlandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 459 kilogram ağırlığında domuz avlandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozlu köyündeki vatandaşlar yaban domuzunun çilek tarlalarına zarar verdiğini belirterek Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği üyelerinden yardım istedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığından alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından yaban domuzunu avlamayı başardı.

        Avlanan domuzun 459 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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