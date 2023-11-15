Tokat'ta 459 kilo ağırlığında domuz avlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 459 kilogram ağırlığında domuz avlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozlu köyündeki vatandaşlar yaban domuzunun çilek tarlalarına zarar verdiğini belirterek Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği üyelerinden yardım istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından yaban domuzunu avlamayı başardı.

Avlanan domuzun 459 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

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