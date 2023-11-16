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        Tokat'ta üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi

        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekli projeler kapsamında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi tarafından "Tohumluk Patates Dağıtımı" töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:01
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        Tokat'ta üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi
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        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekli projeler kapsamında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi tarafından "Tohumluk Patates Dağıtımı" töreni gerçekleştirildi.

        Reşadiye Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programda bir konuşma yaparak projeyle ilgili bilgiler veren proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, patatesin ana vatanı ve tarihçesinden bahsederek insan sağlığı için önemine değindi.

        Karan ayrıca dağıtılan tohumluk patates çeşidinin milli ve yerli çeşit olduğunu ifade etti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ise yaptığı konuşmada üniversite olarak Tokat tarımına önemli katkılar sağladıklarını ifade ederek onlarca projenin devam ettiğini söyledi.

        Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan da konuşmasında projeye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi.

        Törene, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Reşadiye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Oğuzhan Sönmez ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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