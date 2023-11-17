Turhal'da okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi Tokat'ın Turhal ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda kontrol görevlileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda kontrol görevlileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi.

Turhal Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda "Okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği" kapsamında belirtilen özel hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Ayrıca konuyla ilgili olarak 5996 sayılı mevzuat, bilim kurulu kararına uygun olarak okul kantinlerinde satılması ve satılmaması gereken gıdalar, gıda hijyeni ve gıda israfı konularına da yer verildi.

Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerinin hazırlamış olduğu sunumların ardından işletmelerde sıklıkla karşılaşılan sorunlara ve işletme personelinin sorularına yer verilmesinin ardından toplantı sona erdi.