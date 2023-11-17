Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt'ta Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kızılay, kan bağışı kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt'ta Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kızılay, kan bağışı kampanyası başlattı.

        Hükümet Konağı önünde konuşlanan Kızılay'ın mobil kan toplama aracında gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. Belediye hoparlöründen kampanya anons edilirken cuma vaazı sonrası vatandaşlar kan alma noktasına başvurdu.

        Gerekli test ve kontroller sonrası bağışçılardan kanları alındı.

        Kızılay’ın üç ayda bir ilçeye gelerek kan bağışı kampanyası yaptığı vatandaşların ise destek olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Turhal'da okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi
        Turhal'da okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi
        Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, Pazarspor'u ziyaret etti
        Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, Pazarspor'u ziyaret etti
        Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Tokat'ta üzerine çatı duvarı çöken kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta üzerine çatı duvarı çöken kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi
        Tokat'ta üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi
        Pazar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine vizeler öncesi moral pikniği
        Pazar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine vizeler öncesi moral pikniği