Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Reşadiye-Niksar kara yolunda Kenan Barman idaresindeki 41 APD 854 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, araçtaki Sevgi ve Alma Barman yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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