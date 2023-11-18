Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Reşadiye-Niksar kara yolunda Kenan Barman idaresindeki 41 APD 854 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

        Kazada, araçtaki Sevgi ve Alma Barman yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Tokat polisinden gerçeği aratmayan tatbikat
        Tokat polisinden gerçeği aratmayan tatbikat
        Kapalı marketin önünden ürünleri alıp, not bıraktı
        Kapalı marketin önünden ürünleri alıp, not bıraktı
        Yeşilyurt'ta Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı
        Yeşilyurt'ta Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı
        Turhal'da okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi
        Turhal'da okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi verildi
        Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, Pazarspor'u ziyaret etti
        Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, Pazarspor'u ziyaret etti