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        Başçiftlik ve Yeşilyurt'ta kar yağdı

        Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:33
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        Başçiftlik ve Yeşilyurt'ta kar yağdı
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        Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Başçiftlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtına sonrası soğuyan hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

        Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

        İlçe merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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