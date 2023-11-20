Başçiftlik ve Yeşilyurt'ta kar yağdı

Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Başçiftlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtına sonrası soğuyan hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı.

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