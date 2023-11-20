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        Pazar Belediye Başkanı Yılmaz'dan sporculara ziyaret

        Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, genç sporcuları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:47
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        Pazar Belediye Başkanı Yılmaz'dan sporculara ziyaret
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        Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, genç sporcuları ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İlçe Kapalı Spor Salonu’nda devam eden Voleybol ve Basketbol kursunu ziyaret eden Yılmaz, burada öğrencilerin çalışmalarına katıldı.

        Başkan Erdoğan Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Zahid ile birlikte kursa katılan öğrencilerle voleybol antrenmanı yaparak gelişimlerine destek olan kurslar için eğitmenlere teşekkür etti.

        Antrenman sonrasında Başkan Yılmaz öğrencilere baklava ikramında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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