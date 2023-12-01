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        Başçiftlik'te ayakkabı firması işbaşı eğitim programı kapsamında 5 kişiye eğitim verecek

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasında işbaşı eğitim programı kapsamında 5 kişiye eğitim verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:12
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        Başçiftlik'te ayakkabı firması işbaşı eğitim programı kapsamında 5 kişiye eğitim verecek
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasında işbaşı eğitim programı kapsamında 5 kişiye eğitim verileceği bildirildi.

        Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumlarının temel görevinin istihdamı korumak ve artmasını sağlamak ile işsizlik oranı azaltmak olduğu belirtildi.

        Hem iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri hem de aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenledikleri işbaşı eğitim programlarıyla işverenlerin de yanında oldukları aktarılan açıklamada, Erbaa ve Turhal hizmet merkezleri ile Tokat'ta işverenlerin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla özveriyle görev yaptıkları anlatıldı.

        Hizmetleri arasında yer alan işbaşı eğitim programlarının, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftada 6 günü geçmemek kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir. İşbaşı eğitim programı katılımcılarına programa fiilen katıldıkları her gün için günlük ücret ödenmekte, katılımcıların iş kazası/meslek hastalığı sigorta pirimi ile genel sağlık sigortası primleri kurumumuzca ödenmektedir. İşbaşı eğitim programımız ile işverenlerimiz devletimizin desteği ile ihtiyacı olan personelini kendisi yetiştirebilmektedir. İşbaşı eğitim programı düzenleyeceğimiz firmalarımızdan biri de merkezi İstanbul'da olan Kayalar Ayakkabı firmasıdır. Başçiftlik ilçemizin yatırım teşvik bölge kategorisinde 6. bölge olarak tanımlanmasının ardından Gökhan ve Mustafa Kaya iş birliğinde faaliyet göstermekte ve 30 kişiye istihdam sağlamaktadır. İş yerinde firmanın çalışan sayısıyla orantılı olarak 5 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlenmesi kurumumuzca uygun görülmüştür. Program, 5 Aralık Salı günü başlayacak olup, yaklaşık 6 ay sürecektir. 5 katılımcımız, bu süre boyunca ayakkabı imalatçısı mesleğinde yetiştirilecek, program sonunda firmada istihdam edilecektir. Firma, işbaşı eğitim programına katılacak kursiyerlerimiz için program süresi boyunca yaklaşık 300 bin lira ödeme yapacaktır. İlimizde faaliyet gösteren işverenlerimiz de program için gerekli şartları taşımaları şartı ile bu programdan faydalanabilmektedir."

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