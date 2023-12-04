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        Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş ettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsüne tüfekle ateş ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:08
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        Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş ettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsüne tüfekle ateş ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden yolcu otobüsüne, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü mevkisinde ateş açılmasıyla ilgili A.A. gözaltına alındı.

        A.A'nın, 19 Kasım'da aynı firmaya ait başka bir otobüste yüksek sesle konuşması nedeniyle çıkan tartışma sonrası otobüs sürücüsü ile kavga edip aracın lastiğini bıçakla patlattığı iddia edildi.

        Yapılan aramalarda farklı bir adreste av tüfeği ele geçiren ekipler A.A'dan swap örneği aldı. A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Dün akşam saatlerinde Erbaa Otogarı'ndan 33 yolcu ile İstanbul'a giden yolcu otobüsüne, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında tüfekle ateş açılmış, otobüsün arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edilmişti.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulunmuş, yolcular firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a ulaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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