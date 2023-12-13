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        Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerin karla kaplanmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:10
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        Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerin karla kaplanmasına neden oldu.

        Kar yağışının devam ettiği ilçede Üçoluk Göleti, Yeni Yayla ve Alaçal Tepesi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

        Tabiatın karla kaplanması, güzel görüntülerin oluşmasını da sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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