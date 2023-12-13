Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerin karla kaplanmasına neden oldu.

Kar yağışının devam ettiği ilçede Üçoluk Göleti, Yeni Yayla ve Alaçal Tepesi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Tabiatın karla kaplanması, güzel görüntülerin oluşmasını da sağladı.

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