Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen, köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köylerdeki sorunları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamı Çömen, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köylerdeki sorunları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

        İlçeye bağlı Gümeleönü, Dereköy ve Cihet köylerini ziyaret eden Çömen, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

        Gümeleönü Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Çömen, 2020'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın mezarına ziyarette bulundu.

        Çömen, "Köy ziyaretlerimiz sürecek, sorunları yerinde görerek ve bir an evvel çözerek vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde afet bilgilendirme eğitimi düzenlendi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde afet bilgilendirme eğitimi düzenlendi
        Başçiftlik'te Filistin İçin Hayır Çarşısı kuruldu
        Başçiftlik'te Filistin İçin Hayır Çarşısı kuruldu
        Başarılı sporculardan Rektör Yılmaz'a ziyaret
        Başarılı sporculardan Rektör Yılmaz'a ziyaret
        TOGÜ tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        TOGÜ tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıkan bukalemun "Patron"u evinde b...
        Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıkan bukalemun "Patron"u evinde b...
        Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret
        Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret