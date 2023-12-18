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        Tokat'ta mercek bulutu görüntülendi

        Tokat'ın Artova ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:46
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        Tokat'ta mercek bulutu görüntülendi
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        Tokat'ın Artova ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü.

        İlçe semalarında oluşan çok katmanlı halka şeklindeki bulutlar ve çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

        Mercek bulutlarının, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluştuğu biliniyor.

        Halka şeklindeki bulutlar ve gökkuşağını görenler bu anları görüntülemeye çalıştı.

        Mercek bulutları bir süre sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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