Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Sulusaray'da öğrenciler Togg'la buluştu

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde öğrenciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulusaray'da öğrenciler Togg'la buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde öğrenciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la buluştu.

        Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Togg okul bahçesine getirildi.

        Öğrenciler Togg'u inceleyerek fotoğraf çektirdi.

        Esnaf Murat Şahingöz, "Togg'un en iyi yerli malı olacağını düşünerek aracımı okul bahçesine getirdim. Çocukların çok beğendikleri her hallerinden belli oluyor. Geleceğin mühendisleri, mucitleri, yazılımcıları olmaları yolunda bir katkımız olması için aracımı incelemeleri için sundum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Belediyenin tadilatını yaptığı tarihi konakta yangın
        Belediyenin tadilatını yaptığı tarihi konakta yangın
        7 ilde 15 ayrı suç işleyen 33 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        7 ilde 15 ayrı suç işleyen 33 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Tokat'ta tarihi konakta yangın sonucu hasar oluştu
        Tokat'ta tarihi konakta yangın sonucu hasar oluştu
        Tokat'ta mercek bulutu görüntülendi
        Tokat'ta mercek bulutu görüntülendi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi
        Turhal Belediyesi trafik levhalarındaki uyarıları sürücülerin dikkatini çek...
        Turhal Belediyesi trafik levhalarındaki uyarıları sürücülerin dikkatini çek...