Sulusaray'da öğrenciler Togg'la buluştu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde öğrenciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la buluştu.

Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Togg okul bahçesine getirildi.

Öğrenciler Togg'u inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Esnaf Murat Şahingöz, "Togg'un en iyi yerli malı olacağını düşünerek aracımı okul bahçesine getirdim. Çocukların çok beğendikleri her hallerinden belli oluyor. Geleceğin mühendisleri, mucitleri, yazılımcıları olmaları yolunda bir katkımız olması için aracımı incelemeleri için sundum." dedi.