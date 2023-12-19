Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, 1942 yılındaki Erbaa-Niksar depreminin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatı doğrultusunda il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullarda tatbikat düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın katılımıyla Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sirenlerin çalmasıyla çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin masa ve sıraların yanlarına çöküp kapanıp tutunmasının ardından görevli öğretmenler öğrencileri okul binasından avluya çıkardı. Öğrenciler okul bahçesinde uygun alanlara dairesel şekilde toplandıktan sonra görevli öğretmenler tarafından yoklama alındı.

Tatbikat, başarılı şekilde tamamlandı.