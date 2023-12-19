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        Tokat'ta 78 yaşında liseyi bitiren Yunis Demiriz, diplomasını ailesiyle birlikte aldı

        Tokat'ta, 78 yaşında açıktan liseyi bitiren Yunis Demiriz, diplomasını çocukları ve torunlarıyla birlikte aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:50
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        Tokat'ta 78 yaşında liseyi bitiren Yunis Demiriz, diplomasını ailesiyle birlikte aldı
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        Tokat'ta, 78 yaşında açıktan liseyi bitiren Yunis Demiriz, diplomasını çocukları ve torunlarıyla birlikte aldı.

        Uzun yıllar yurt dışında işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi 1945 doğumlu Demiriz, yarım bıraktığı okuma hayalini açık öğretim ortaokul ve lisesi ile gerçekleştirdi.

        Açıktan ortaokulu ve liseyi bitiren Demiriz, 78 yaşında lise diploması almaya hak kazandı.

        Demiriz'e diploması Tokat Halk Eğitim Merkezi'nde verildi. Ailesi, Yunis Demiriz'in diploma sevincini pasta keserek kutladı.

        Demiriz, AA muhabirine, okuyamadığı için çok pişman olduğunu, okuyan arkadaşlarını gördükçe onlara imrendiğini anlattı.

        Ailesinin de desteği ile ortaokul ve liseyi bitirdiğini, şimdiki hedefinin üniversite olduğunu aktaran Demiriz, "Maşallah, torunlarım, damatlarım, eşim...Bundan büyük zenginlik olabilir mi? Bu yaşımda bir okul bitirmişim ve bütün aile efradım burada. Çok gururluyum ve kendime güvenim geldi. Okuma hevesim geldi. Hatta devam etmeyi de istiyorum." dedi.

        Ailesinin kendisine, "seni uzakta okutamayız" diye espri yaptığını anlatan Demiriz, "Üniversite için çocuklar bana 'üniversiteyi uzaklardan tutturayım deme' diyorlar. 'Yakınlarda ol biz seni yoksa okutamayız' diye espri de yapıyorlar." diye konuştu.

        Yunis Demiriz, gençlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

        "Gençlere tavsiyem, okusunlar. Yarıda bırakmasınlar hiçbir şeyi. Hevesleri kırılmasın. En azından beni görsünler, benden örnek alsınlar. Bu yaşımda bitirdiğime göre çocuklar rahatlıkla bitirebilirler."

        - "Okumanın yaşı yoktur sözünü dedem burada bize göstermiş oldu"

        Dedesini yalnız bırakmayan 7. sınıf öğrencisi Zeynep Nilda Demir de dedesiyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Darısı üniversiteye. Hem online, hem de yüz yüze dersler alarak bu başarıyı gösterdi ve okumanın yaşı yoktur sözünü dedem burada bize göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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