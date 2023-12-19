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        Sulusaray'da okulda deprem tatbikatı yapıldı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, 1942 yılındaki Erbaa-Niksar depreminin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturması amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:04
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        Sulusaray'da okulda deprem tatbikatı yapıldı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, 1942 yılındaki Erbaa-Niksar depreminin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturması amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatı doğrultusunda il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullarda tatbikat düzenlendi.

        Bu kapsamda Sulusaray Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı yapıldı.

        Öğrencilerin masa ve sıraların yanlarına çöküp kapanıp tutunmasının ardından görevli öğretmenler öğrencileri okul binasından avluya çıkardı.

        Öğrenciler, okul bahçesinde uygun alanlara toplandıktan sonra görevli öğretmenler tarafından yoklama alındı.

        Tatbikat, başarılı şekilde sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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