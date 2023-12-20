Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Baraj suları çekilince köylere ulaşımı kısaltan yol ortaya çıktı

        Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünün sularının çekilmesi sonucu, köylere ulaşımı kısaltan grup yolu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj suları çekilince köylere ulaşımı kısaltan yol ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünün sularının çekilmesi sonucu, köylere ulaşımı kısaltan grup yolu ortaya çıktı.

        Almus Kaymakamlığı, Belediye, ilçeye bağlı belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarının girişimiyle 2022 yılında 18 yerleşim birimine ulaşım için yapılan ve Almus Baraj Gölü'nün içinden geçen Sol Sahil Grup Yolu göl sularının çekilmesiyle yeniden kullanılmaya başlandı.

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, gazetecilere, baraj gölünün su seviyesinin yükselmesi sonucu geçen yıl yaptırılan grup yolunun sular altında kaldığını belirtti.

        Suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan yolun, ulaşımı kısalttığı için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirten Özer, "Bu güzergah, barajın etrafı çok virajlı olduğu için 13 kilometre olan yolu kısaltmış oluyor. Aslında bizim buraya isteğimiz bir köprü ama köprü yapma imkanımız olmadığı için geçiş güzergahı yaptık. Bu yol ile yaklaşık 500 metrelik yol katederek karşıya geçiyoruz. Vatandaşlarımıza rahatlık sağlıyoruz. Hem zamandan kar hem de yakıttan tasarruf sağlıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde "Din Öğretimi Çalıştayı" gerçekleştiril...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde "Din Öğretimi Çalıştayı" gerçekleştiril...
        Sulusaray'da okulda deprem tatbikatı yapıldı
        Sulusaray'da okulda deprem tatbikatı yapıldı
        Tokat'ta 78 yaşında liseyi bitiren Yunis Demiriz, diplomasını ailesiyle bir...
        Tokat'ta 78 yaşında liseyi bitiren Yunis Demiriz, diplomasını ailesiyle bir...
        Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı
        Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı
        Tokat'ta 2023'te suç aydınlatma oranı yüzde 97,7 oldu
        Tokat'ta 2023'te suç aydınlatma oranı yüzde 97,7 oldu
        Belediyenin tadilatını yaptığı tarihi konakta yangın
        Belediyenin tadilatını yaptığı tarihi konakta yangın