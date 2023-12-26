Tokat'ta elektrik direğinin parçalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerinin demir parçalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, TEİAŞ ekiplerinin yaptıkları kontrol sırasında, 5 köyde 15 yüksek gerilim hattı direğine ait demirlerin çalındığını tespit edildi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili S.M. (33) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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