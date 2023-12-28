Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Erdoğan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yölüstü köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

Sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi, alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi, sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.