Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Hüseyin Erdoğan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yölüstü köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

        Sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi, alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi, sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araçtaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 620 sikke ele geçir...
        Tokat'ta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 620 sikke ele geçir...
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, mahalle toplantısı gerçekleştirdi
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, mahalle toplantısı gerçekleştirdi
        Zile'de Çiftlik Köy Yaşam Merkezi hizmete sunuldu
        Zile'de Çiftlik Köy Yaşam Merkezi hizmete sunuldu
        Tokat'ta elektrik direğinin parçalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakala...
        Tokat'ta elektrik direğinin parçalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakala...
        Tokat´ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
        Tokat´ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, Tokat'ta toprağa veri...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, Tokat'ta toprağa veri...