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        Turhal'da şehitler için mevlit okutuldu

        Tokat'ın Turhal ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:20
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        Turhal'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı.

        Turhal Şehit Aileleri Derneği tarafından tüm şehitler için Nene Hatun Kur'an Kursu'nda mevlit okutuldu.

        Cuma namazı sonrası ise Merkez Cami avlusunda cemaate helva ikram edildi.

        Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 askerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "12 şehidimiz ve tüm şehitlerimizin ruhu için mevlit okuttuk, helva dağıttık. Şehitlerimizin borcu ödenmez, onlara minnettarız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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